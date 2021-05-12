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وزارة التخطيط تعلن عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نيسان الماضي

اقتصاد

2021-05-12 | 07:05
وزارة التخطيط تعلن عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نيسان الماضي
1,219 مشاهدة

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الاربعاء ارتفاع معدل التضخم الشهري، خلال شهر نيسان الماضي، مقارنة بشهر اذار الذي سبقه.


اكد ذلك المتحدث بإسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد الى "السومرية نيوز" اوضح خلاله الى ان الجهاز المركزي للاحصاء يواصل رصد حركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، في جميع المحافظات، بنحو مستمر، وعلى اساس هذا الرصد يطلق تقريره النوعي الشهري للرقم القياسي واسعار المستهلك، الذي يؤشر لمعدلات التضخم الشهري، مشيرا الى ان اول تقرير نوعي رقمي لرصد التغيرات المصاحبة لتغيير سعر الصرف، كان خلال شهر كانون الاول من العام المنصرم، الذي اظهر ارتفاع معدل التضخم، بنسبة (3.3%)، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي شهد رفع سعر الصرف.
ولفت الهنداوي الى ان معدلات التضخم واصلت الارتفاع، بنحو طفيف خلال الاشهر الاربعة الماضية من العام الحالي، مضيفا ان معدل التضخم ارتفع بنسبة (0.8%) خلال شهر كانون الثاني، وفي شهر شباط ارتفع بنسبة (0.7%)، وارتفع خلال شهر اذار بنسبة (0.6)، فيما كانت نسبة ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نيسان الماضي، بنسبة (0.1%)، كاشفا عن ان الارتفاع التراكمي لمعدلات التضخم خلال الستة اشهر الماضية(من شهر تشرين الثاني 2020 لغاية شهر نيسان 2021) بلغ (5.6%).
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