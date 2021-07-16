الدولار يرتفع ليحقق اكبر مكاسب اسبوعية في نحو شهر

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع ارتفاعه خلال الأسبوع حتى الآن بنسبة 0.5٪ مقابل اليورو ، ونفس الشيء تقريبًا مقابل الجنيه الإسترليني وأكثر بقليل عند 0.9٪ مقابل الدولار الأسترالي.واستقر مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، ثابتًا عند 92.604 يوم الجمعة وبزيادة 0.5٪ خلال الأسبوع.وقبل يوم الجمعة ، يتطلع المتداولون إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وثقة المستهلك لمعرفة أي قراءة للتضخم وقوة الانتعاش. يختتم بنك اليابان اجتماعه لمدة يومين ولكن من غير المرجح أن يغير أي من إعدادات السياسة.