البنك المركزي يعلن الإصدار الأول لسندات "بناء"

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا لدور البنك المركزي العراقي في تطوير السوق المالية المحلية وتعبئة الادخارات ، طرح البنك المركزي الإصدارية الأولى من سندات "بناء" من فئتي (500,000) دينار (خمسمئة الف دينار) بفائدة سنوية (6%) لأجل سنتين، و(1,000,000) دينار (مليون دينار) بفائدة سنوية (7%) لأجل اربع سنوات".واضاف ان "شراء تلك السندات سيكون عبر المصارف المجازة، التي تستقبل طلبات الشراء من الراغبين بذلك وتسلمهم إيصالاً بمبالغ شراء تلك السندات حيث يصدر ها البنك المركزي ويسلمها للمصارف ضمن مدة قصيرة".