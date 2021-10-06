بعد الارتفاع القياسي.. هبوط جديد بأسعار النفط

وجاء الهبوط بعد أن سجلت أسعار الذهب الأسود أعلى مستوى في عدة سنوات فوق 83 دولارا للبرميل.وعند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 81.12 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 1.7 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.وكانت الأسعار قد قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 83.47 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.فيما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.8 بالمئة إلى 77.50 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 79.78 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.