اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,500
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار. 2,800,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 113,74 دولار
100 باوند 134,51 دولار
100 دولار 1015,34 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1863,76 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 82,84 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 81,44 دولار