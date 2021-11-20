مجموعة الإتصال الإقتصادي للعراق تشيد بإصلاحات الورقة البيضاء

وعبرت المجموعة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، عن "ترحيبها بنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية في العراق"، معربة عن "آملها في تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها إستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي" .واكد البيان على ان "الإصلاحات الإقتصادية أمرٌ مطلوب لضمان نمو إقتصادي متنوع وشامل ، وخلق فرص عمل مستدامة لفئة الشباب وتمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الايرادات خارج نطاق الإيراد النفطي".

وشدد على "أهمية إستمرار تنفيذ الإصلاحات التي تصب لصالح تنمية رأس المال البشري وتوفير الخدمات الإساسية".ودعت مجموعة الإتصال، "الحكومة العراقية المقبلة الى إيلاء اهتمام بالغ بحزمة الإصلاحات وضمان تنفيذها على نحو سريع ومنظم ، وتقديم كافة اشكال الدعم للورقة البيضاء كونها أداة مهمة في مواصلة تحقيق اهداف الاصلاح".يشار الى ان مجموعة الإتصال الإقتصادي العراقية هي تحالف دولي انبثق من مجموعة الدول الصناعية السبعة والإتحاد الأوربي اضافة للبنك الدولي العام الماضي، لدعم جهود الحكومة العراقية نحو تنفيذ برنامجها الإصلاحي المحوري والمتمثل بالورقة البيضاء.