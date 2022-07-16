أسعار النفط تعاود الارتفاع

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.5% إلى 101.60 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس 2.5% إلى 98.16 دولار.وعلى الصعيد الأسبوعي، حقق كلا الخامين أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية في حوالي شهر، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى مخاوف في وقت سابق من الأسبوع من أن الركود الوشيك قد يحد من الطلب.فالمخاوف من أن الاحتياطي الفدرالي قد يختار رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر، وقد أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى تخلي برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 5 دولارات يوم الخميس إلى ما دون سعر الإغلاق في 23 فبراير، أي قبل يوم من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من كليهما استعادت العقود جميع الخسائر تقريبًا بنهاية الجلسة.ومع ذلك، يتوقع المحللون استمرار الضغط على النفط بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تفشي كورونا في الصين.أظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنتاجية المصافي في الصين انكمشت في يونيو بنحو 10%عن العام السابق، مع انخفاض الإنتاج في النصف الأول من العام بنسبة 6% في أول انخفاض سنوي للفترة منذ 2011 على الأقل.