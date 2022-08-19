أسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



شهدت أسعار صرف الدولار، استقراراً في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم الجمعة، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.900 دينار لكل 100 دولار.

