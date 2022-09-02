قفزة جديدة بأسعار النفط

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار أو 1.3% إلى 93.56 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.3% إلى 87.77 دولار للبرميل.وتراجعت عقود الخامين 3% في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 8%، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو 6% خلال الأسبوع.ومن المنتظر أن يجتمع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في 5 أيلول على خلفية تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب، على الرغم من أن السعودية تقول إن الإمدادات تظل محدودة.