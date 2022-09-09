أسعار النفط تسجل قفزة كبيرة

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 92.84 دولار للبرميل، مرتفعة 3.69 دولار أو 4.14، وسجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 86.79 دولار للبرميل، مرتفعة 3.25 دولار أو 3.89%.وتدعمت أسعار النفط باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين.وخلال الأسبوع تأثر الطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية وتأثير القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.ويهدد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين بوقف صادرات بلاده من النفط والغاز إلى أوروبا إذا وضعت حدا أقصى للأسعار. كما تلقت الأسعار دعما من إعلان أوبك+ هذا الأسبوع خفضا طفيفا في الإنتاج.وتأثرت الأسعار بإعلان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع عن زيادة لا سابق لها في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، فضلا عن مزيد من عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 في الصين.