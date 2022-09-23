أسعار الذهب تنهار أمام قوة الدولار

وجاء الانخفاض وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى القلق من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددا.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1642.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 1058 بتوقيت غرينتش، واقترب من تسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8 بالمئة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1672.10 دولار.وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك إن "القوة المتجددة للدولار تدفع الذهب إلى الانخفاض. لا تزال الآفاق قصيرة المدى لسوق الذهب تواجه تحديا من السوق التي تبحث عن ذروة للدولار وفي عائدات السندات على الأخص".وقفز الدولار بنسبة 0.9 بالمئة إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى خلال عقدين أمام العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وسجل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى خلال 11 عاما.