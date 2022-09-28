أسعار النفط تعاود الانخفاض في الاسواق العالمية

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أو 1.05٪ ، إلى 85.36 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:41 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتًا ، أو 1.08٪ ، عند 77.65 دولارًا للبرميل.وسجل الدولار أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن مقابل سلة من العملات على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة، يعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إذكاء المخاوف من حدوث ركود عالمي، مما أدى إلى إخافة المستثمرين ليتجهوا الى الدولار كملاذ آمن.وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر ايلول، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل، وفقًا لمصادر السوق يوم الثلاثاء، نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأمريكي.