استقرار أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية لليوم الجمعة.



وشهدت أسعار صرف الدولار، استقراراً في الأسواق المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148.400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.300 دينار لكل 100 دولار.