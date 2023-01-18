ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية

وذكرت مصادر محلية لـ السومرية نيوز، إن "بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 161400 دينار عراقي مقابل 100 دولار ".وكانت أسعار بيع الدولار سجَّلت صباح اليوم 159500 دينار لكل 100 دولار.فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 159200 دينار لكل 100 دولار.يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.