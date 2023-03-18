أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق العراقية.







وادناه أسعار الدولار في بغداد والمحافظات الأخرى: ـ



في بغداد:

سعر بيع الدولار 157,000 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 156,000 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر بيع الدولار 157,000 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 156,000 لكل 100 دولار



في الجنوب

سعر بيع الدولار 157,250 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 156,250 لكل 100 دولار





وتواصل أسعار العملة الصعبة، بالتذبذب في الأسواق المحلية ما بين ارتفاع وانخفاض.وادناه أسعار الدولار في بغداد والمحافظات الأخرى: ـفي بغداد:سعر بيع الدولار 157,000 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 156,000 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر بيع الدولار 157,000 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 156,000 لكل 100 دولارفي الجنوبسعر بيع الدولار 157,250 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 156,250 لكل 100 دولار