الطقس وتراجع المخزونات يدفعان أسعار النفط نحو "المنطقة الخضراء"

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 82.88 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 78.54 دولار للبرميل.وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.104 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.269 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 673 ألف برميل.ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء ومن المرجح أن تظهر أيضًا انخفاضًا في مخزونات الخام مع زيادة مصافي التكرير عملها لتلبية الطلب المتزايد على الوقود مع اقتراب ذروة موسم الصيف، بحسب رويترز.وجاء ذلك بعد، أن اتجهت أسعار النفط صوب الهبوط في الاغلاق، وفي مواصلة مستمرة لاتجاه الهبوط منذ الجمعة، مع نقاش في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول خفض أسعار الفائدة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا لتصل إلى 82.53 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 23 سنتًا لتصل إلى 78.03 دولارًا للبرميل، ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب انخفاض بنحو دولار واحد يوم الجمعة.