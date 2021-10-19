بعد انتهاء الانتخابات...مشهد التحالفات ما زال ضبابيا

ضبابي ولم تنضج ملامحه بعد .. مشهد التحالفات الى الان لم يتضح ولا تفاهمات تلوح بالأفق وكل ما يجري حتى اللحظة هو الصراع على الكتلة الكبرى اما بيضة القبان فهي تتسع بوجود المستقلين الى جانب القوى الكرديةبيضة القبان التي تعادل الكفة في كل تشكيلة حكومية يبدو أنها ما عادت تقتصر على القوى الكردية فحسب المستقلون والبالغ عددهم ما يقارب الاربعين مقعدا يدخلون على خط الكتل التي ستوازن مشهد الكتلة الكبرىوفي سياق التحالفات للظفر بمنصب رئيس الوزراء ..الكتلة الصدرية و دولة القانون يتنافسان وبقوة لتحشيد اكبر تحالف ٍ يسجل في جلسة البرلمان الاولى وأمام غريمين تقف الكتل المستقلة والكردية بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث كما يرى مراقبونالتفاهمات مابين القوى التي تمثل بيضة القبان والكتل الفائزة حتى اللحظة لم تنضج والسبب هو الإرباك الحاصل داخل البيت الشيعي نتيجة الخسارة الفادحة التي الحقت ببعض الأحزاب جراء التخبط الواضح في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاسيما في اعلان النتائج بحسب متابعينالحديث عن تحالفات قوية سابق جدا لاوانهِ في ظل احتجاجات شعبية دخلت على خط الأزمة لتشكل أزمة جديدة لا تحل إلا بارضاء المعترضين من خلال طريقين أما اعادة العد والفرز اليدوي أو إقناعهم بتحالف يضمن لهم التواجد برلمانياً وفقا لقراءات سياسية