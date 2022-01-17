وزارة الكهرباء: لا بديل للغاز الايراني

لا بدائل للغاز الايراني في دعم مجال الطاقة في العراق هذا ما تحدثت به وزارة الكهرباء من خلال مؤتمر صحفي جمعها مع وزارة البيئة لأطلاق مبادرة وطنية تدعم مصادر الطاقة وتقلل الانبعاث الحراريلا بديل عن الغاز الايراني لدعم الطاقة في العراق هذا ما أكدته وزارة الكهرباء خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه عن إطلاق مبادرة حكومية لدعم الطاقة في البلاد.. ‏الوزارة ومن خلال حديثها أكدت سعيها لتنويع مصادر الغاز وذلك لتقليل الاعتماد الكلي على الجانب الإيراني الذي خفض نسب التزويد إلى حد أدى لتدهور الطاقة بشكل ملحوظالمليارات التي صرفت على القطاع الكهربائي يبدو انها هدرت في ظل واقع مرير تحكمه ساعات طويلة في انقطاع التجهيز واعتماد كلي على غاز الجارة ايران .. ما دفع الحكومة متاخرة الى البحث عن بدائل لدعم الطاقة من خلال مبادرات مازالت الى الان قيد البحث والدراسةعودة الاتفاق مع الجانب الايراني بضخ الغاز للعراق بواقع خمسين مليون متر مكعب لتشغيل المحطات المتوقفة سيسهم في حل المشكلة لكن بشكل وقتي وقد تعود المشكلة اكبر مع اول خلاف مادي ما بين الدولتين بحسب مختصين