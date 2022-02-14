بالفيديو: تهريب علني في القطاعات النفطية

كشفت جهات برلمانية وشعبية عن وجود فساد متغلغل بالمفاصل والشركات التابعة لوزارة النفط، مبينين ان ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطن.تهريب علني من قبل قطاعات نفطية ومدراء فروع هذا ماكشف عنه برلمانيون بينوا وجود شخصيات لديها العديد من ملفات الفساد بهيئة النزاهة في وقت صار لدى المهربين غطاء قانوني يحميهم من الاجراءات التي من المفترض ان تتخذ بحقهم.وبحسب مواطنين فان هنالك تلاعبا وفسادا باختفاء حصص المواطنين من بقية الكوبونات التي لايوزع منها الا القليل وبمناطق معينة دون اخرى ناهيك عن خلط النفط الابيض بالماء الذي سبب مشاكل عدة.ومع ارتفاع عائدات النفط التي اقتربت من معدلات تاريخية تدور التساؤلات حول استفادة المواطن الحقيقية من ذلك الارتفاع الذي يدر مدخولات كبيرة للدولة،،وانعكاساته على الخدمات التي من المفترض ان تقارن بابسط الدول المجاورة،،فهل سنشهد تطورا ملموسا بمستوى البنى التحتية وتقديم الخدمات ؟ ام سيبقى الحال على ما هو عليه من العام الفين وثلاثة وحتى الان.