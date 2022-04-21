رمضان في الشواكة: محافظة على العادات والتقاليد‎‎

مع تطور الحياة وتعدد وسائل التكنولوجيا الحديثة, يسعى اهالي منطقة الشواكة الى الحفاظ على التقاليد التراثية خاصة في رمضان حيث تزيين الشوارع بالمصابيح ويحاول الأهالي تجديد تلك العادات سنوياً لمنع اندثارها.





في هذا المكان .. وللوهلة الاولى كأنك تدخل في مناخ مختلف, اجواء رمضانية غنية بالتقاليد والموروثات التي حرص أهالي منطقة الشواكة على استمرارها .

اعتاد الناس هنا على التمسك بالعادات التراثية خاصة في رمضان .. كما نشاهد في هذا المكان المزين بالاضوية والفوانيس .. تبادل الزيارات .. والاهم من ذلك المحبة والالفة التي يتعايشون فيها ومن اجلها .

وعلى مسافة قريبة من هذا المكان .. تجد المقاهي المنتشرة على ضفاف دجلة والتي تمتلئ بروادها من أعمار مختلفة .

ورغم محاولات التمسك بالعادات التراثية القديمة التي يتميز بها شهر رمضان في العراق, إلا انها اصبحت عرضة للاندثار بفعل المتغيرات المرتبطة بنمط الحياة الحديثة، والاضطرابات التي هزّت البلاد في السنوات العشرين الأخيرة.