بعد أن طرده أخوه... ضرير يفترش الأرصفة!‎‎

تزداد نسب المشردين في البلاد فلا يكاد ان يخلو شارع رئيس من وجود حالة او حالتين في اغلب الاحيان منهم، حيث رصدت كاميرا السومرية شخصا يلتحف الارصفة بعد ان طرده اخوه الاكبر من المنزل.ضرير يفترش الارصفة رغم تجاوزه العقد السادس من عمره ، جاسم الذي تعرض لأبشع الظلم من اخيه الاكبر الذي طرده من منزل العائلة منذ سنوات طويلة، تحدث بألم عن الأسباب التي ادت لفقدانه البصر. الا ان هذه الاعاقة لم تمنعه من العمل فهو يكسب بعض النقود البسيطة من بيع هذه السبح.هذا المأوى البسيط الذي لا تتجاوز مساحته المترين فقط، يعد الملجأ الوحيد لهذا المسن، الذي زاد الحزن بداخله لعدم الالتفات له من قبل المسؤولين والشخصيات السياسية الذين يسلكون الطريق المحاذي لهذا المأوى لكنهم لا يحركون ساكنا رغم محاولته بالوصول اليهملا سبيل لهذا الضرير المسن سوى مناشدة الجهات الحكومية والخيرية أيضا في محاولة لوضع صورة حل لواقعه الذي اقل مايقال عنه بالمرير. سيما بعد ان فقد الأمل بالحصول على راتب الرعاية الاجتماعية.