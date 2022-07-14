في كربلاء: أكثر من ألف كاميرا لحماية الزائرين ‎‎

في مسعى لتوفير الحماية اللازمة للمحافظة وتسهيل اجراءات دخول الزائرين انهت قيادة شرطة كربلاء تنصب العديد من الكاميرات المتطورة والتي اسهمت بالكشف عن الكثير من المطلوبين وخلق استقرارا امنيا بالمحافظة.كشف المطلوبين والقاء القبض عليهم في وقت قياسي هذا ماأنجزته حكومة كربلاء المحلية بعد اعتمادها على منظومة الكاميرات الأمنية الأكثر تطورا والتي تعد الأولى من نوعها من حيث سرعة كشف المطلوبين وتسهيل إجراءات دخول الزائرين خاصة في المناسبات الدينية.قيادة شرطة كربلاء تحدثت عن نصب أكثر من ألف كاميرا توزعت على جميع مداخل ومخارج المحافظة وأقضيتها ونواحيها مما أسهم في استقرار أمن المحافظة والكشف عن عشرات المطلوبين أمنيا.