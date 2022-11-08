"الحشد الوطني" يشرع بتنفيذ عدد من المشاريع في بغداد

شرع الحشد الوطني الذي شكّلته رئاسة الوزراء بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تعاني من نقصها العديد من مناطق العاصمة بغداد.







الحرية، الشعلة، الشعب، والنهروان، هي اولى المناطق التي انطلقت فيها باكورة مشاريع الاعمار، بعد توجيه مباشر من رئيس الوزراء الذي أمر بتشكيل لجنة من مختلف المؤسسات سميت بالحشد الوطني.



من جهته، يقول الحشد الشعبي باعتباره احد الاقطاب الرئيسة بهذا التشكيل ان اطراف العاصمة هي الاكثر تضررا من الناحية الخدمية، ناهيك عن عدد سكانها الهائل الذي يقارب نصف عدد سكان المركز