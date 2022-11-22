العراق يحتل المرتبة 163 بمخاطر الرشوة عالميا

احتلّ العراق المرتبة مئة وثلاثة وستين عالميا ضمن نسخة الفين واثنين وعشرين في مؤشّر مخاطر الرشوة بحسب منظمة TRACE الدولية المتخصّصة برصد ومكافحة الفساد بشتّى أشكاله.

الفساد في العراق، وحش متعدّد الرؤوس قد حفر في السنوات الماضية جذورا تغلغلت بمؤسسات الدولة، لتحتلّ البلاد مراتب متقدّمة بمؤشّرات الفساد التي باتت تصل لأصغر تفصيلة بالدوائر الحكومية.

وبحسب قانونيين فإنّ العملية مشتركة بين النزاهة والقضاء والجهاز التنفيذي، الذي يفترض به التنسيق مع الدول المجاورة والأجنبية لإعادة المطلوبين والأموال المهرّبة.

ويعزو مراقبون الفساد لتركيبة النظام السياسي التي تعتمد على المحاصصة الحزبية في التشكيلات الحكومية، مشدّدين على ضرورة تجاوزها إذا أرادت الحكومة الجديدة المضي بمشروع الإصلاح الى الأمام.