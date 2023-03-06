النجف.. مخاوف تساور الفلاحين بسبب أزمة شح المياه

بخشية وقلق يترقب المزارعون في النجف اعلان الخطة الزراعية الصيفية، وبحسب المعطيات فإنّ الموسم قد لا يشمل جميع أراضيهم بالنظر لازمة المياه.ويبدو انّ الكل متفق على تحميل تركيا بالتحديد عواقب شح المياه، وعدم قيام الجهات المعنية في العراق باخذ الاحتياطات اللازمة للتخزين.ولا ينكر الجهد الحكومي في توفير المياه للأراضي الزراعية خلال المواسم السابقه لكنّها في ذات الوقت لك تقدّم خططا استراتيجية بعيدة المدى لتوفير المياه للمواسم الزراعية اللاحقة وكذلك لم تقدّم ورقه تفاوض جدية حتى الآن مع الجاره تركيا.