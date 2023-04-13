الخلافات السياسية تعطل مشروع قانون الموازنة

يبدو ان سفينة الموازنة التي ابحرت الى ميناء البيت التشريعي سيطول وقوفها بسبب تدافع الكتل السياسية لتمرير اتفاقياتها المبرمة قبل تشكيل الحكومة فالكتل السنية مثلا اختارت طريق الاعتراض على بعض بنودها ظاهرا اما باطنها فالحديث يدور عن محاولات لتمرير قانون العفو العام قبل الموازنة كضمان لتحقيق مطالب مكونهانواب اخرون وصفوا عملية تاخر اقرار الموازنة بسبب بعض الخلافات التي تتحدث عن امكانية تمرير المشروع لثلاث سنوات فضلا عن اعتراض الكثيرين على قيمة العجز فيها، هذا الضغط رغم التوصيات الحكومية لم يحرك سفينة الموازنة من مرسى البيت التشريعيوفي ظل الشد والجذب بين الكتل يبقى مشروع قانون الموازنة ينتظر اكتمال التوافق واستحداث ورقة تسوية سياسية