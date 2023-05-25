فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتحذيرات من تأثيراتها

قضي الامر والحديث عن فرض الضرائب من عدمها انتهى بتصويت اللجنة المالية على استيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الأسود والغاز بالاضافة إلى رسوم السفر الخارجي، تصويت قوبل باراء نيابية مؤيدة لهذه الخطوة ترى فيها تعظيما لايرادات الدولة واخرى معارضة كونها ستؤثر على دخل المواطن .الخيارات امام اللجنة المالية كانت محدودة اذ حاولت مرارا وتكرارا تقليل حجم النفقات وخفض نسبة العجز في الموازنة، لكن المطاف انتهى بها للذهاب نحو التصويت على الضرائب المفروضة والتي ستنعكس سلبا على الوضع المادي للمواطن بحسب نواب.