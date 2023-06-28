بسبب شح المياه..اهالي قرية الغدير يلجأون الى الابار

امراض وطفح جلدي أصيب بها نساء وأطفال قرية الغدير التي لا تبعد سوى كيلو متر واحد من مركز المدينة، نتيجة لجوئهم الى حفر الابار الارتوازية للحصول على ماء للشرب وللاستخدام اليومي.قرى الغدير والخمسة دونم مؤشرة لدى مديرية الماء بالشح نتيجة التلكؤ في احد المشاريع، ما ادّى الى توقّف العمل وسبّب نقصا في مياه الشرب، امر دعا المديرية لتشكيل لجنة فنية لإعادة العمل في المشروع، بانتظار استثناء من رئاسة الوزراء لإكماله.