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افتتاح منصة وطنية للطفل في العراق بدعم من "اليونسيف"
بالفيديو
برعاية حكومية ودعم من قبل منظمة اليونسيف، وزارتا العمل والتخطيط تفتتحان منصة وطنية للطفولة في العراق والتي تزامنت مع يوم الطفل العراقي.
2023-07-13 | 14:45
Alsumaria Tv
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افتتاح منصة وطنية للطفل في العراق بدعم من "اليونسيف"
المصدر:
السومرية
30 مشاهدة
برعاية حكومية ودعم من قبل منظمة اليونسيف، وزارتا العمل والتخطيط تفتتحان منصة وطنية للطفولة في العراق والتي تزامنت مع يوم الطفل العراقي.
في الوقت الذي كان الباحثون عن الاحصائيات والبيانات يواجهون الصعوبات في الوصول للمعلومات التي تخص الطفل وزارة العمل تعلن عن انطلاق منصة وطنية تختصر للباحثين الوقت والجهد.
المنظمات الاممية والانسانية المعنية في هذا المجال دعت لتعزيز جهود دعم الطفولة في العراق وتوفير كل ما يحتاجه الباحثون عن تطوير هذا الملف.
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