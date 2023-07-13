افتتاح منصة وطنية للطفل في العراق بدعم من "اليونسيف"

في الوقت الذي كان الباحثون عن الاحصائيات والبيانات يواجهون الصعوبات في الوصول للمعلومات التي تخص الطفل وزارة العمل تعلن عن انطلاق منصة وطنية تختصر للباحثين الوقت والجهد.المنظمات الاممية والانسانية المعنية في هذا المجال دعت لتعزيز جهود دعم الطفولة في العراق وتوفير كل ما يحتاجه الباحثون عن تطوير هذا الملف.