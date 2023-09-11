تلكؤ في انجاز مشاريع البنى التحتية في البصرة



العشرات من المشاريع في البصرة لا تزال متلكئة والاسباب تعزى للفساد المالي والاداري في احالة المشاريع لشركات معينة.

عشرات المشاريع الخاصة بتطوير البنى التحتية في البصرة، البعض منها قيد التنفيذ والاخرى متلكئة في ظل عدم وجود رقابة حقيقية على الشركات المنفذة، المواطنون وصفوا العمل في مناطقهم بالمتعثر .



عدم توفر الاموال لم يكن السبب وراء تباطؤ العمل وانما الفساد الاداري والمالي في احالة المشاريع اذ يدور الحديث عن منح المشاريع لشركات معينة واقصاء اخرى من المناقصات .