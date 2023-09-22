استحداث حلبجة كمحافظة جديدة يشعل الخلافات

خلافات جديدة تضاف الى قائمة الخلافات التي عطلت عقد جلسات البرلمان بسب استحداث حلبجة كمحافظة عراقية جديدة ، الامر الذي اثار امتعاض اوساط النيابية





للمرة الثانية عرقلت الخلافات النيابية حول استحداث حلبجة كمحافظة جديدة عقد جلسات البرلمان ، الامر الذي اثر على اداء البيت التشريعي نحو المضي باكمال التشريعات المعطلة .



تزاحم رغبات الاوساط النيابية باستحداث محافظات عديدة في مناطق مختلفة كان السبب وراء عدم التصويت على جعل حلبجة محافظة، وهذا ماثار امتعاض نواب يأتون الى جلسات لم تنعقد اصلا .