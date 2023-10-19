250 طلب الكتروني للتسجيل على جواز السفر البايومتري

قبل نهاية العام، سيصل معدل اصداره محليا الى اكثر من ربع مليون جواز الكتروني متعدد الفئات، مديرية الاحوال المدنية والجوازات نفت الاشاعات التي لاحقتها والمتمثلة بوجود مشاكل فنية ولوجستية.المديرية كشفت كذلك، عن وصول كميات كبيرة من الطلبات الاكترونية للتقديم على الجواز،، مما دعا الى فتح مزيد من المنافذ والمديريات بالمحافظات كافة.وزارة الداخلية تعتزم إنشاء مئة مركز جديد لاستقبال الطلبات الالكترونية الخاصة بالمستمسكات الرسمية، لاستيعاب عدد المواطنين المسجلين فعليا بالنظام الوطني البالغ إثنين وثلاثين مليون مواطن بعموم البلاد.