هل ستجري الانتخابات في موعدها المقرر؟

يبدو ان جميع المؤشرات تتجه نحو عدم تاجيلها حيث شهدت الساحة السياسية اجتماعات مكثفة فالحكومة اكدت أهمية الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجالس المحافظات وابدت كامل دعمها لتوفير كل المتطلبات اللازمة فضلاً عن توفير الأجواء الآمنة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت.ما رأي الاطار التنسيقي وهل ستجري فعلا الانتخابات في موعدها؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.