اتساع رقعة المقاطعة .. هل يعرقل اجراء الانتخابات؟

يرى سياسيون أن اتساع رقعة المقاطعة للانتخابات المحلية قد لا يؤثر على الموعد المقرر لاجرائها، في حين اشاروا الى أن هذه المقاطعة قد تكون ثغرة للتشكيك بنتائجها.

بالتزامن مع تحضيرات اجراء الانتخابات المحلية تعلن اطرافٌ عدة مقاطعتها لمجريات العملية الانتخابية .



هل يُسفر ذلك عن انخفاض نسب المشاركة بالاقتراع وعرقلة الانتخابات ؟



التفاصيل في التقرير أعلاه.