العراق يستعد لاجراء تعداد سكاني شامل مطلع العام المقبل

تعداد سكاني مطلع العام المقبل، اجراءات تسعى الحكومة للقيام بها بعد سبعة وعشرين عاما من اجراء آخر تعداد في البلاد.قدّرت وزارة التخطيط العام الماضي أن عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغ 2.5 في المائة. هل ستصحّ هذه التقديرات؟ وكم سيبلغ عدد السكان؟شاهد التفاصيل في التقرير أعلاه.