فساد بالعقود يبتلع ملايين الدولارات .. وتساؤلات عن الية التعاقدات الغامضة

تساؤلات مستمرة يطرحها الشارع ، تخص عقودا كبرى احيلت لمشاريع طرق وجسور ومحطات صرف صحي وخدمات اخرى من المفترض ان تقدمها الوزارة للمواطن، لكن الحقيقة تجافي ذلك، فجولة واحدة لشوارع وطرق المدن الرئيسة تكفيك لتكتشف حجم المعاناة التي يواجهها العراقيون.ما الذي يجري داخل اروقة الاعمار والاسكان ؟ وكيف يتم عقد صفقات بيع العقود بالمليارات ؟ شاهد التقرير اعلاه