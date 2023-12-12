التجارة تستعرض جهودها في محاربة الفساد وبرنامجها المستقبلي

لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وأسبوع النزاهة، أقامت وزارة التجارة مؤتمرها السنوي لتستعرض جهودها في محاربة الفساد وبرنامجها المستقبلي.

للفساد أوجه مختلفة وطريق واحد وسبل محاربتها لا تتم إلا بتثقيف المجتمع لخطورتها، وهذا ما أكد عليه الحاضرون في مؤتمر النزاهة ومكافحة الفساد الذي اقيم برعاية وزارة التجارة.



ماذا ناقش المؤتمر؟



علي احمد والتفاصيل في التقرير أعلاه.