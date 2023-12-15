هل تلغى الانتخابات في حال كانت نسبة المشاركة متدنية؟

كثيرة هي الأحاديث والآراء حول التساؤلات التي تطرح في ما يخص الإنتخابات، وامكانية إلغاء نتائجها في حال كانت المشاركة فيها ضعيفة.ماذا أكّدت المفوضية وما رأي المختصين في الشأن السياسي؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.