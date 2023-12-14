تجمع في ساحة الصدرين رفضا لاجراء الانتخابات

تظاهرة هي الأولى من نوعها في النجف ضمت عدة شرائح اجتمعت للتضامن على مقاطعة الانتخابات التي وصفها متظاهرون بالفاسدة.ويرى البعض ان العملية السياسية برمتها تحتاج إلى مراجعة وليس الملف الانتخابي فقط.وبحسبِ مراقبين فان المقاطعةَ ستوثرُ سلبا على نسبِ المصوتين و لدى المترددين لتأكيدِ عزوفِهم عن الانتخابات.