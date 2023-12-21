جدلية نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية.. ما النسبة الاقرب للدقة؟

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"الناتو" يكشف مفاجأة تخص مسيّراته الاستخباراتية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نتائج انتخابات

مجالس المحافظات 2023

جدلية نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية.. ما النسبة الاقرب للدقة؟

بالفيديو

2023-12-21 | 01:50
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

جدلية نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية.. ما النسبة الاقرب للدقة؟

المصدر:
السومرية
95 مشاهدة

نستعرضُ من خلالِ هذا التقريرِ تفسيرَ أصلِ الأرقامِ وكيفَ تم احتسابُ نسبةِ المشاركةِ في الانتخاباتِ المحليةِ التي اثارت الجدلَ مع مشاهدِ ضعفِ الاقبالِ على المراكزِ الانتخابية ، وما اذا كانت الطريقةُ التي احتسبت بها المفوضيةُ النسبةَ مقبولةً منطقيا من وجهةِ نظرِ مراقبين ام لا.

يبلغُ عددُ من يحقُ لهم المشاركةُ في التصويتِ ممن يسمحُ عمرُهم القانوني ثلاثةً وعشرينَ مليونَ شخص، وهم أفرادٌ يمتلكون قرارَ الذهابِ لتحديثِ بطاقاتِهم البايومترية وبالتالي الذهابُ للتصويتِ من عدِمه أيضا.

عدد من يحق لهم المشاركة في التصويت ممن يسمح عمرهم القانون يبلغ 23 مليون شخص.

لكن من كان يحقُ له التصويتُ بحسب المفوضيةِ هو ستةَ عشرَ مليونَ شخصٍ فقط، وهم الأشخاصُ المحدثون لبياناتِهم، ما يعني ان سبعةَ ملايينِ ناخبٍ اتخذوا قرارا بعدمِ استخراجِ بطاقاتٍ أصلا.

من يحق لهم التصويت بحسب المفوضية 16 مليون شخص.

7ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم واستغنوا عن البطاقة الانتخابية.

بلغ عددُ المصوتين في التصويتِ الخاصِ والعام اجمالا اكثرَ من ستةِ ملايينِ ناخب، من اصلِ اكثرَ من ستةَ عشرَ مليونَ ناخبٍ يحقُ لهم التصويت وهو الامرُ الذي جعل النسبةَ تبلغُ واحدا واربعين بالمئة.

* بلغ عدد المصوتين اكثر من 6 ملاين ناخب من اصل اكثر من 16 مليون ناخب ماجعل النسبة 41%.

لكن، بينما احتسبت المفوضيةُ ان من يمتلكُ بطاقةً بايومتريةً ولم يذهب للتصويت، او يمتلكُ بطاقةً بايومترية ولم يأتِ ليستلمهَا هم اشخاصٌ مقاطعون ، والذين يبلغُ عددهُم اكثرَ من تسعةِ ملايينِ شخص، يرى مراقبون أن من لايمتلكُ بطاقةً بايومترية او لم يذهب لاستخراجِ بطاقةٍ او تحديثِها، هم أيضا يجب ان يُحتسبون ضمن المقاطعين.

*المفوضية تحتسب من يمتلك بطاقة بايومترية ولم يصوت او يمتلك ولم يستلمها هم اشخاص مقاطعون.

*مراقبون: من لايمتلك بطاقة بايومترية او لم يذهب لاستخراج بطاقة او تحديثها هم اشخاص مقاطعون.

فهذا يعني أن عددَ المصوتين يبلغُ اكثرَ من ستةِ ملايينٍ ونصفِ المليونِ شخصٍ من أصلِ ثلاثةٍ وعشرينَ مليونَ شخصٍ يمتلكونَ إرادةَ الذهابِ لاستخراجِ بطاقاتٍ بايومترية والقيامِ بالتصويت، وهذا يعني ان نسبةَ المشاركةِ يجب ان تُحتسبَ على هذا الأساس وحينها ستكونُ نسبةُ المشاركةِ ثمانيةً وعشرينَ بالمئة، بحسبِ مراقبين ومختصين.

*عدد المصوتين بلغ 6.6 ملايين شخص من أصل 23 مليون شخص.

*مراقبون: 23 مليون شخص يمتلكون إرادة الذهاب لاستخراج بطاقات بايومترية والقيام بالتصويت.

*مراقبون: نسبة المشاركة 28% اذا احتسبت على اساس من يمتلكون ارادة الذهاب لاستخراج بطاقات بايومترية.

>> انضم الى السومرية على واتساب 

خاص السومرية

بالفيديو

مجالس المحافظات 2023

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
Play
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
بعد التحري
Play
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
Play
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
Play
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة - 20-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-20
Play
العراق في دقيقة - 20-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
Morning Live
Play
Morning Live
كيفية استقبال العام الجديد بالتفاؤل والطاقة الايجابية - م2 Morning Live - الحلقة ١٧٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-20
Play
كيفية استقبال العام الجديد بالتفاؤل والطاقة الايجابية - م2 Morning Live - الحلقة ١٧٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الصحة المال الحب الحظ - 20-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-20
Play
الصحة المال الحب الحظ - 20-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-20
بالمختزل
Play
بالمختزل
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
Play
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18
Play
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
Play
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
بعد التحري
Play
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
Play
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
Play
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة - 20-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-20
Play
العراق في دقيقة - 20-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
Morning Live
Play
Morning Live
كيفية استقبال العام الجديد بالتفاؤل والطاقة الايجابية - م2 Morning Live - الحلقة ١٧٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-20
Play
كيفية استقبال العام الجديد بالتفاؤل والطاقة الايجابية - م2 Morning Live - الحلقة ١٧٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الصحة المال الحب الحظ - 20-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-20
Play
الصحة المال الحب الحظ - 20-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-20
بالمختزل
Play
بالمختزل
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
Play
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18
Play
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18

برجك للسنة الجديدة

نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.