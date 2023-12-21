جدلية نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية.. ما النسبة الاقرب للدقة؟

يبلغُ عددُ من يحقُ لهم المشاركةُ في التصويتِ ممن يسمحُ عمرُهم القانوني ثلاثةً وعشرينَ مليونَ شخص، وهم أفرادٌ يمتلكون قرارَ الذهابِ لتحديثِ بطاقاتِهم البايومترية وبالتالي الذهابُ للتصويتِ من عدِمه أيضا.عدد من يحق لهم المشاركة في التصويت ممن يسمح عمرهم القانون يبلغ 23 مليون شخص.لكن من كان يحقُ له التصويتُ بحسب المفوضيةِ هو ستةَ عشرَ مليونَ شخصٍ فقط، وهم الأشخاصُ المحدثون لبياناتِهم، ما يعني ان سبعةَ ملايينِ ناخبٍ اتخذوا قرارا بعدمِ استخراجِ بطاقاتٍ أصلا.من يحق لهم التصويت بحسب المفوضية 16 مليون شخص.7ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم واستغنوا عن البطاقة الانتخابية.بلغ عددُ المصوتين في التصويتِ الخاصِ والعام اجمالا اكثرَ من ستةِ ملايينِ ناخب، من اصلِ اكثرَ من ستةَ عشرَ مليونَ ناخبٍ يحقُ لهم التصويت وهو الامرُ الذي جعل النسبةَ تبلغُ واحدا واربعين بالمئة.* بلغ عدد المصوتين اكثر من 6 ملاين ناخب من اصل اكثر من 16 مليون ناخب ماجعل النسبة 41%.لكن، بينما احتسبت المفوضيةُ ان من يمتلكُ بطاقةً بايومتريةً ولم يذهب للتصويت، او يمتلكُ بطاقةً بايومترية ولم يأتِ ليستلمهَا هم اشخاصٌ مقاطعون ، والذين يبلغُ عددهُم اكثرَ من تسعةِ ملايينِ شخص، يرى مراقبون أن من لايمتلكُ بطاقةً بايومترية او لم يذهب لاستخراجِ بطاقةٍ او تحديثِها، هم أيضا يجب ان يُحتسبون ضمن المقاطعين.*المفوضية تحتسب من يمتلك بطاقة بايومترية ولم يصوت او يمتلك ولم يستلمها هم اشخاص مقاطعون.*مراقبون: من لايمتلك بطاقة بايومترية او لم يذهب لاستخراج بطاقة او تحديثها هم اشخاص مقاطعون.فهذا يعني أن عددَ المصوتين يبلغُ اكثرَ من ستةِ ملايينٍ ونصفِ المليونِ شخصٍ من أصلِ ثلاثةٍ وعشرينَ مليونَ شخصٍ يمتلكونَ إرادةَ الذهابِ لاستخراجِ بطاقاتٍ بايومترية والقيامِ بالتصويت، وهذا يعني ان نسبةَ المشاركةِ يجب ان تُحتسبَ على هذا الأساس وحينها ستكونُ نسبةُ المشاركةِ ثمانيةً وعشرينَ بالمئة، بحسبِ مراقبين ومختصين.*عدد المصوتين بلغ 6.6 ملايين شخص من أصل 23 مليون شخص.*مراقبون: 23 مليون شخص يمتلكون إرادة الذهاب لاستخراج بطاقات بايومترية والقيام بالتصويت.*مراقبون: نسبة المشاركة 28% اذا احتسبت على اساس من يمتلكون ارادة الذهاب لاستخراج بطاقات بايومترية.