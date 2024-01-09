الدفع الالكتروني في محطات التعبئة ..عبء جديد يضاف على اصحاب المركبات

تكاليف جديدة تضاف الى اعباء المصروفات اليومية للمواطن من خلال اجباره على شراء بطاقات الدفع الالكترونية مرة وتعبئتها مرات عدة، كل هذا فقط لان الجهات الحكومية تريد انهاء التعامل النقدي تحت ذريعة الحداثة الاقتصادية.

ماذا قالت مديرية توزيع المنتجات النفطية وما هي اراء المواطنين؟



امير الخفاجي والتفاصيل في التقرير أعلاه.