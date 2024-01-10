حي القادسية .. جسر ينتهك خصوصية المواطنين ويمر فوق منازلهم

من الجادرية مرورا بنهر دجلة وصولا لساحة النسور ، جسر جديد تسعى الحكومة لتنفيذه ضمن خطة فك الاختناقات المرورية، لكن يبدو انها هذه المرة لم تراع الظروف البيئية والسكنية ، فالجسر سيخترق المنطقة ويمر فوق المنازل ، بينما ستلاصق ارجل الجسر ابواب المواطنين الذين سيتضررون نتيجة ذلك.

بماذا طالب المواطنون؟



شاهد مناشداتهم في هذا التقرير من السومرية.



