المتقاعدون يتظاهرون اعتراضا على قانون التقاعد

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بعد سنوات عديدة قضوها في الخدمة، تقاعد هولاء المتظاهرون من العمل وهم يأملون بان تكافؤهم الحكومة على تلك السنين، الا ان النتيجة راتب لا يكفي لسد حاجتهم اليومية مما دفعهم للتظاهر من اجل انصافهم والاستجابة لمطالبهم.