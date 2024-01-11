هيئة النزاهة تحتفل بإطلاق النظام الدراسي للدبلوم العالي بمكافحة الفساد‎

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في خطوة لمكافحة الفساد وتثقيف الاجيال المقبلة لمحاربتها بكل الوسائل والطرق، احتفلت هيئة النزاهة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق النظام الدراسي للدبلوم العالي بمكافحة الفساد وبمشاركة شخصيات حكومية وذات علاقة.