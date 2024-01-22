مزارعو الطماطم يتعرضون لخسائر فادحة بسبب الاستيراد

يشكو فلاحو البصرة من استمرار الخسائر التي يتعرضون لها جراء فتح منافذ الاستيراد ، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الاجراءات على الاستيراد ودعم المنتوج المحلي.

هل سيستجيب رئيس الوزراء ووزير الزراعة لطلباتهم؟



علي البطاط والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.