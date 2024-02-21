رئاسة كردستان تحدّد بداية حزيران المقبل موعدا لاجراء الانتخابات

اتفقت رئاسة الاقليم مع مفوضية الانتخابات على موعد مبدئي لاجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان .. وسط تحذيرات سياسية من استمرار تأجيلها مرة اخرى .

ما هي الأسباب التي جعلت انتخابات الاقليم تؤجّل مرات عديدة؟ وهل ستتم في موعدها هذه المرّة؟



عباس هشم واالتفاصيل في هذا التقرير من السومرية .