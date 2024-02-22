اهالي منطقة حي الصادق يشكون من انعدام الخدمات

شكا اهالي منطقة حي الصادق في محافظة البصرة من انعدام الخدمات وتراكم النفايات فيما لوح مسؤولون الى محاسبة الشركات المنفذة للمشاريع المتلكئة.

ما هي الخيارات التي اقترحها المسؤولون وهل ستؤدّي الى حلّ المشكلة؟



علي البطاط والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية .