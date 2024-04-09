بغداديون يطالبون بحلول لتهالك البنى التحتية

في كل حالة مطرية تشهد شوارع العاصمة تجمعا كبيرا للمياه والامر يعود الى انقطاع الادامة وتهالك البنى التحتية ومنظومات المجاري , الامر الذي سبب امتعاض المواطنين الذين طالبوا بتوفير حلول جديدة في ملف الخدمات

إليكم مطالبات البغداديين في هذا التقرير من السومرية الذي أعدّه حسين عدنان



