بالفيديو: الكشف عن فضيحة تهريب للنفط من كردستان عبر تركيا

ابلغت منظمة "أوبك" وزارة النفط العراقية بوجود تهريب للنفط من إقليم كردستان عبر تركيا، مؤكدة بأن الشركات النفطية العاملة في الإقليم تعمل على انتاج ما يقارب مئتين الى مئتين وخمسة وعشرين الف برميل يوميا.كيف سيتم منع التهريب المستمر للنفط؟ التفاصيل في هذا التقرير من السومرية