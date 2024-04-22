بالفيديو: مخاوف من عودة أزمة الجفاف في بلاد ما بين النهرين

مع حلول فصل الصيف، تزداد المخاوف من عودة أزمة الجفاف والمياه في نهر دجلة كما تحدث في كل موسم نتيجة الحاجة الكبيرة للمخزون المائي وعدم توزيع الحصص بصورة صحيحة إضافةً الى التجاوزات الحاصلة على الروافد المائية.ما الاسباب الرئيسية لأزمة الجفاف في كل عام؟.. إليك ما قاله المختصون للسومرية في هذا التقرير.